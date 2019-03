Real: ça chauffe entre Florentino Perez et Sergio Ramos

Du rififi au sein du Real Madrid. Une discussion tendue aurait eu lieu entre Florentino Perez et Sergio Ramos dans le vestiaire juste après la défaite contre l’Ajax, en match comptant pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Selon le quotidien sportif AS, le président du club attendait les joueurs dans les vestiaires et leur a exprimé sa colère après cette défaite. Il a même qualifié cette élimination de “honteuse”

C’est à ce moment-là que Ramos a répondu, accusant Perez d’être responsable de ce désastre. “Vous me payez et je pars”, lui aurait lancé le défenseur. Et d’ajouter en présence de tout le staff: “J’ai tout donné pour ce club et pour vous”.

Rappelons que le journal sportif espagnol Marca a fait savoir qu’une réunion urgente a eu lieu entre Solari, le président du club et quelques membres de la direction du Real Madrid. Ces derniers auraient critiqué les choix de l’Argentin et un possible limogeage aurait été également évoqué. Ce qui est certain, c’est que l’entraîneur actuel devra bientôt plier bagages. Zidane et Mourinho sont d’ailleurs pressentis pour prendre les rênes du Real à partir de la saison prochaine.

