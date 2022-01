Real-Barça: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Supercoupe)

Le Real Madrid croise le fer ce mercredi avec le FC Barcelone pour le compte de la première demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. Le célèbre Clasico entre les deux meilleurs ennemis espagnols aura lieu au stade Roi-Abdallah de Djeddah, en Arabie saoudite.

Si le Barça peut compter sur le retour d’Ansu Fati, Padri, Ferran Torres et Frenkie de Jong, le Real, de son côté, enregistre le retour de Dani Carjaval et Luka Jovic.

Pour Xavi, l’entraîneur des Blaugranas, le Real Madrid «est probablement l’équipe la plus en forme d’Espagne». «Nous connaissons la difficulté. Mais nous savons que nous avons des choses pour les faire souffrir et nous nous battrons pour atteindre la finale ».

Carlo Ancelotti, lui, a affirmé : « Un clasico est le genre de matches où tout peut se passer. Ce sera toujours un match équilibré. Ici, le classement de Liga ne compte plus. On va affronter un adversaire costaud, qui a eu plus de problèmes que nous. Mais sur un match sec, on a tous le même objectif : atteindre la finale ».

Le coup d’envoi du match Real-Barça sera donné à 20h. la rencontre sera retransmise sur BT Sport 1HD, Super sport HD3, Ziggo Sport et SSC5 HD.

Compos probables :

Real Madrid: Courtois – Vazquez ou Carvajal, Militão, Alaba, Mendy – Modric, Casemiro, Kroos – Asensio, Benzema, Vinicius Junior

FC Barcelone: Ter Stegen – Alves, Araujo, Piqué, Alba – Nico, Busquets, Gavi – Dembélé, Torres, Jutgla

L’autre demi-finale opposera jeudi l’Atlético Madrid (champion d’Espagne en titre) à l’Athletic Bilbao (finaliste de la dernière Coupe du Roi).

H.M.