Real-Barça: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Liga)

Les amoureux du ballon rond auront les yeux rivés, ce samedi, sur le stade Alfredo Di Stéfano, où aura lieu le clasico Real Madrid-FC Barcelone.

L’enjeu du clasico sera de taille, vu que les deux équipes sont en lice pour détrôner l’Atlético Madrid en tête du classement. La Barça est actuellement deuxième, avec 65 points, à un point d’écart du leader. Le Real, de son côté, est à 63 points. Une victoire permettra au Barça de creuser l’écart et au Real de faire un pas de plus dans la course au titre et conquérir la deuxième place.

Le FC Barcelone est actuellement sur une série de six victoires en Liga, et est déterminé à continuer sur sa lancée afin de rattraper l’Atlético Madrid. Le Real est, quant à lui, sur une série de 3 victoires, et entrera en jeu le moral au beau fixe, suite à sa victoire contre Liverpool en Champions League, malgré plusieurs absences dans ses rangs, dont celle du capitaine, Sergio Ramos.

Le match démarrera à 20h (heure marocaine). Vous pouvez suivre le match sur BeIN sports 1 et BeIN sports premium 1.

Compos probables:

Real Madrid : Courtois, Mendy, Nacho, Militiao, Vazquez, Modric, Casemiro, Kroos, Vinicius Jr, Benzema, Asensio.

Barça : Ter Stegen, Lenglet, De Jong, Mingueza, Alba, Busquets, Pedri, Dest, Griezmann, Messi, Dembele.

M.F.