Real-Barça: à quelle heure et sur quelle chaine ? (Compos)

Le Real Madrid reçoit le FC Barcelone ce dimanche à 21h. Ce clasico sera le choc de la 26e journée de la Liga. Même s’ils occupent la première et la deuxième place du championnat, le Barça (55 points) et le Real (53 points) sont en difficulté et connaissent des problèmes extra-sportifs.

Rappelons que l’attaquant belge du Real Madrid, Eden Hazard, est victime d’une nouvelle blessure et sera absent des terrains de jeu au moins deux mois. “Les examens médicaux passés aujourd’hui ont révélé une fissure au niveau du péroné droit chez notre joueur Eden Hazard”, a indiqué le club madrilène dans un communiqué.

Voici les chaines qui diffusent le match:

beIN Sports HD 1

beIN Sports FR HD 1

Canal + Sport 2 Afrique

Voici les compos