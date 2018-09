Real: après Bale, Ramos tacle Ronaldo

Décidément, le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid n’a pas affecté pour autant ses coéquipiers, même les plus intimes, comme un certain Sergio Ramos.

Dans une déclaration à la presse mardi 18 septembre en marge du match Real Madrid-AS Rome, le défenseur, en réponse à une question concernant le départ de la superstar portugaise, n’a pas été tendre. Il a ainsi annoncé que Ronaldo, c’est désormais le passé. «Cristiano a marqué une époque merveilleuse au Real. Il a battu tous les records. Mais maintenant, c’est le passé», a-t-il assuré.

S’il a reconnu que CR7 a laissé un grand vide après son départ, il a précisé que son absence «a été comblé par des joueurs ambitieux». «On sera aussi compétitifs qu’avec lui. On lui doit beaucoup. Mais je respecte ceux qui pensent que l’on peut être plus forts sans lui. Avec “Cris”, le jeu était plus linéaire. C’est différent sans lui. On a plus de possession», a affirmé Ramos.

Gareth Bale, dans une interview accordée au Daily Mail, avait également assuré que l’équipe est “plus détendue” sans CR7. «Je pense que l’on dégage plus quelque chose d’une équipe, que l’on travaille tous ensemble plutôt que pour un joueur», a-t-il confié.

N.M.