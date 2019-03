Real-Ajax: l’UEFA explique les décisions arbitrales

L’UEFA a diffusé vendredi 8 mars un communiqué pour réagir aux polémiques liées aux décisions des arbitres lors des matchs de la Ligue des Champions.

Concernant le choc entre le Real Madrid et l’Ajax, l’UEFA explique que le troisième but des Ajaccides est bien valable. “Il n’y avait aucune preuve pour dire que la balle a franchi la ligne de touche, et ce en se basant sur tous les angles vidéo soigneusement analysés par le VAR. L’arbitre assistant, parfaitement positionné, avait estimé que l’intégralité du ballon n’avait pas entièrement franchi la ligne de touche. En conséquence, l’arbitre a eu raison de ne pas intervenir et d’autoriser le but”, lit-on dans le communiqué.

Pour ce qui est des décisions polémiques prises lors du match AS Rome-Porto, l’instance dirigeante du football européen a donné des détails point par point. Pour le penalty sifflé en faveur de Porto à la 116e minute, l’UEFA a expliqué que “les assistants VAR, et après avoir vérifié qu’aucun joueur de Porto n’était en situation de hors-jeu, ont demandé à l’arbitre s’il avait vu la faute commise par le défenseur de l’AS Roma”. Et d’ajouter que “l’arbitre a confirmé qu’il n’avait rien vu et a ordonné que les images soient préparées pour lui permettre de réexaminer la situation”. “L’arbitre était alors convaincu qu’un penalty devait être accordé à Porto”, affirme l’instance.

Durant le même match, les joueurs de l’AS Rome ont réclamé un penalty à la 121e minute. “L’arbitre était proche de l’action et avait lui-même vu l’action. Il avait jugé qu’il n’y avait pas de faute. L’arbitre a néanmoins décidé de retarder la reprise du jeu, afin de donner plus de temps aux assistants VAR pour examiner les différents angles de caméra disponibles. Un contrôle VAR a été effectué et les différentes images ont été soigneusement étudiées par l’assistant. L’assistant a ensuite informé l’arbitre qu’aucune erreur claire et évidente ne s’était produite”, précise la même source.

Enfin, pour le match PSG-Manchester United, l’UEFA a annoncé que “l’arbitre n’avait pas vu la main du joueur parisien Persnel en temps réel”. “A la suite de l’utilisation du VAR, l’arbitre, a conclu que le bras du défenseur n’était pas collé à son corps, empêchant le ballon de continuer sa trajectoire vers le but (…). Et donc l’arbitre a sifflé un penalty en faveur des Red Devils”, poursuit la même source.

