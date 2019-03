Real-Ajax: Hakim Ziyech lance les hostilités

Quelques jours après le Clasico, le Bernabéu sera le théâtre d’un autre choc. Celui qui opposera mardi soir le Real Madrid à l’Ajax Amsterdam, pour le compte des 8es de finale retour de la Ligue des Champions.

C’est une question de vie ou de mort pour Hakim Ziyech et ses coéquipiers, prêts à tout pour renverser le Real sur ses terres. Pour le Lion de l’Atlas, la pression sera plutôt sur les Merengue.

“Au match aller, nous sommes parvenus à faire douter le club madrilène. C’était serré et ils n’ont pas pu nous dominer. Mardi, nous serons frais, contrairement à eux qui ont joué des matches intenses. Cela pourrait jouer en notre faveur”, déclare Ziyech dans une interview accordée au magazine Voetbal International.

En effet, c’est avec un moral brisé que le Real négociera cette rencontre. Les hommes de Solari ont été giflés, à deux reprises, par leur rival éternel et à domicile. (0-3) lors de la demi-finale retour de la Copa Del Rey mercredi dernier et (0-1) samedi lors du Clasico. L’Ajax a été dispensé de match ce week-end et sera, en revanche, plus en forme que le Real Madrid.

Le match aller s’était soldé par une victoire à l’arrachée des Madrilènes (2-1). L’international marocain avait égalisé les compteurs avant que le Real ne reprenne l’avantage.”Le but que j’ai marqué à l’aller est un rêve d’enfance. C’est sans doute l’un des meilleurs moments de ma carrière. Toutefois, l’essentiel mardi c’est que l’équipe marque. Ce n’est pas important si c’est moi ou quelqu’un d’autre”, a-t-il précisé sur la chaîne de l’Ajax.

Demain soir, Hakim Ziyech et sa bande sont déterminés à écrire un tout autre scénario. La saison européenne du club néerlandais est déjà un succès pour le meneur de jeu marocain. L’Ajax a terminé deuxième de son groupe, haut la main.

Notons que le club avait tenu tête au Bayern, (1-1) à l’aller et (3-3) au retour, sans parler de ses victoires contre le Benfica et face à l’AEK Athènes.

N.K.