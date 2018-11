La réaction de Clarence Seedorf après Maroc-Cameroun

Le sélectionneur du Cameroun Clarence Seedorf a affirmé que l’équipe marocaine est forte, soulignant que ses joueurs ont fourni de grands efforts et ont appliqué ses consignes.

«Le match était difficile et le Maroc mérite cette victoire. En tout cas, je suis fier de mes joueurs», a-t-il assuré pendant la conférence tenue après le match où les Lions de l’Atlas se sont imposés sur le score de 2 à 0. «Je suis satisfait du résultat parce qu’il est logique. Le Maroc était plus fort que nous et il a gagné. Il ne faut pas oublier que l’équipe camerounaise est actuellement en phase de construction», a précisé Seedorf.

Rappelons que le Maroc s’est imposé vendredi 16 novembre au complexe Mohammed V de Casablanca face au Cameroun lors du match comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Le Maroc a ouvert le score à la 53ème minute de jeu grâce à un penalty transformé par Hakim Ziyech, au grand bonheur du public présent.

A la 66ème minute, le même joueur a doublé à la mise, offrant ainsi la victoire aux Lions de l’Atlas.

Avec 10 points au compteur, le Maroc est premier du Groupe B et a pratiquement décroché sa qualification pour la CAN 2019. Le Cameroun est en seconde place avec 8 points suivi du Malawi et des Iles Comores.

S.L.