RDC-Maroc: Bounou et Saïss s’adressent aux supporters marocains (VIDEO)

Le gardien de but des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, a adressé un message spécial aux supporters marocains avant la prochaine et décisive confrontation, en match barrage (aller et retour) contre les Léopards de la République démocratique du Congo, comptant pour la qualification aux phases finales de la Coupe du Monde 2022.

Via le site officiel de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), le gardien du but de l’équipe nationale et de Séville FC a déclaré: « Le message que je voudrais transmettre au public, c’est qu’il continue son soutien habituel au onze national. A notre tour, nous ferons notre possible pour ramener un résultat positif de Kinshasa en vue de réaliser la qualification lors du match retour à Casablanca ». Bounou a également ajouté que l’ambiance au sein du groupe est excellente et le moral est au plus haut et nous comptons réaliser une bonne performance à Kinshasa afin de pouvoir mener à bien le match retour ».

De son côté, le capitaine des Lions de l’Atlas, Romain Saïss a exprimé son bonheur quant au retour du public dans les stades et a vivement salué les supporters qui se déplaceront à la capitale congolaise pour soutenir et encourager l’équipe nationale.

Romain Saïss a aussi poursuivi: « Nous attendons avec impatience de rejouer à Casablanca et de célébrer nos retrouvailles avec les supporters. Mais avant cela, nous nous devons de réaliser un résultat positif à Kinshasa. Et nous sommes tous conscients de l’importance d’une qualification à une compétition telle que la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive, au lieu de vingt ans d’attente à chaque occasion! ».

