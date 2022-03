RD Congo-Maroc: ce qu’a dit Bounou après le match

Le portier de l’équipe nationale, Yassine Bounou, a déclaré que le match contre la RD Congo, comptant pour la phase aller des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, était difficile. Les deux équipes se sont neutralisées (1-1), vendredi, au stade des martyrs, à Kinshasa.

Dans des déclaration à la presse après la fin du match, Bounou a assuré que les Léopards ont été un adversaire tenace. « La RD Congo n’était pas à portée de main et était forte au niveau tactique. A cela s’ajoute l’ambiance du match, le terrain et le climat. Mais malgré toutes ces difficultés, nous avons arraché un nul précieux. Maintenant, nous allons nous reposer un peu et nous préparer au match retour à Casablanca », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Tous les joueurs ont une grande envie de jouer devant les supporters marocains. Nous voulons tous décrocher la qualification pour la Coupe du Monde et allons nous concentrer sur notre travail pour mener à bien notre tâche ».

Pour rappel, le match retour se tiendra le mardi 29 mars au stade Mohammed V, à Casablanca.

M.F.