RCA-WAC: les supporters du Raja ont pris une décision (PHOTO)

Les supporters du Raja de Casablanca ont décidé de porter du noir lors du derby face au Wydad de Casablanca pour le compte de la 10ème journée de la Botola.

D’après un communiqué de la «Curva Sud», cette décision a été prise pour protester contre l’interdiction de leur tifo par les autorités lors du match qui a opposé les Verts à l’Espérance de Tunis en marge de la Ligue des champions.

«En plus de l’interdiction de notre tifo 3D, les autorités nous ont imposés de leur dévoiler le contenu de tous nos tifos et d’attendre leur validation, ce que la «Curva Sud» a refusé. Il s’agit d’une atteinte à la liberté d’expression de la «Magana». Nous demandons ainsi aux supporters de respecter notre décision et de porter du noir pour faire entendre nos voix», peut-on lire dans le communiqué.

Rappelons que le Raja croisera le fer avec le Wydad dimanche au complexe Mohammed V de Casablanca. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 15 heures.

N.M.