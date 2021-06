RCA-DHJ: les supporters rajaouis dénoncent l’arbitrage

Malgré la victoire du Raja contre le Difaa d’El Jadida, jeudi, en match comptant pour la 23e journée de la Botola Pro, les supporters des Verts ont dénoncé certaines « erreurs » d’arbitrage.

Sur les réseaux sociaux, les supporters rajaouis estiment que l’arbitre a privé le Congolais Ben Malango d’un penalty en première mi-temps, en plus de refuser un but valide d’Abderrahim Chakir en deuxième mi-temps. Les supporters appellent les arbitres à plus de concentration et de vigilance, afin d’éviter des erreurs susceptibles d’influer sur le résultat du match.

À noter que le match s’est soldé toutefois par une victoire du Raja (2-0) par un but de Soufiane Rahimi à la 48e minute et de Malango à la 63e. Les Verts sont actuellement deuxième au classement du championnat, à trois points d’écart du Wydad qui occupe la première place.

M.F.