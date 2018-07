Ramos-Salah: la polémique n’est pas terminée

Tout le monde s’en souvient, le Real Madrid a remporté la Champions League cette année. Et la sortie sur blessure de Mohamed Salah, agressé par Sergio Ramos, avait été le tournant du match.

La polémique concernant l’éventuelle absence de l’attaquant Egyptien au Mondial avait alors alimenté les médias et les réseaux sociaux. “Parfois le foot montre les bons côtés…et d’autre fois les mauvais. Nous sommes avant tout des collègues. Prompt rétablissement Salah”, avait déclaré Sergio Ramos dans un message sur twitter. Après un long suspense, Mohamed Salah a finalement participé au Mondial, mais il n’était évidemment pas au top de sa forme et a manqué la première rencontre. Les Egyptiens n’ont d’ailleurs toujours pas avalé la blessure (injuste selon eux) de leur star…et l’entraineur des Reds non plus.

Dans une récente déclaration, Jürgen Klopp n’a pas été tendre avec le défenseur espagnol qu’il a qualifié de “lutteur”. “Si vous regardez l’action et que vous n’êtes pas supporter du Real, alors vous pensez forcément que c’est brutal”, a lancé Klopp.

Après avoir critiqué l’arbitrage et regretté que la vidéo n’ait pas été utilisée, Klopp, a également déploré le comportement de Ramos après la finale. “Ramos a dit beaucoup de choses que je n’ai pas apprécié. Je n’ai pas aimé ses réactions. Il a dit que ce qui s’est passé était normal. Non ce n’est pas normal”.

S.L.