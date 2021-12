Ramos « prêt à tout donner » pour ses retrouvailles avec le Real

Le défenseur du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, a fait part de son bonheur de pouvoir retrouver le Santiago Bernabéu, dans lequel il affrontera son ancienne équipe du Real Madrid en 8e de finale de la Champions League.

L’ancien capitaine Merengue a toutefois déclaré qu’il aurait préféré affronter une autre équipe. « J’aurais aimé jouer contre une autre équipe. Vous connaissez l’amour et l’affection que j’ai pour le Real et ses supporters. Mais aujourd’hui, je suis un joueur du PSG. Je vais me donner à fond pour qu’on se qualifie », a-t-il déclaré en conférence de presse, lors de l’inauguration d’une salle de sport à Madrid lundi.

Et d’ajouter : « Mais revenir à Bernabeu est une raison d’être heureux. Je n’ai pas pu faire mes adieux à cause du Covid. Il est temps maintenant de tout donner pour défendre le PSG. C’est l’équipe qui a misé sur moi ».

Notons que Ramos n’a fait qu’une seule apparition avec le maillot du Paris Saint-Germain depuis son arrivée au club l’été dernier, et ce lors de la victoire contre Saint-Étienne (3-1), le 28 novembre dernier.

M.F.