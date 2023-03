Ramadan : Chelsea organisera un ftour sur la pelouse du Stamford Bridge

Le dimanche 26 mars, la Chelsea Foundation organisera un ftour dans son antre du Stamford Bridge. Une véritable première pour un club et un stade de Premier League. « Cet Iftar permet aux musulmans pratiquants de se rassembler pour rompre leur jeûne ensemble tout en s’offrant un espace pour le dialogue et l’engagement mutuels », souligne Chelsea dans un communiqué officiel publié sur son site.

Un certain nombre de mosquées locales et de membres de la communauté musulmane de Chelsea tels que les supporters et les élèves seront invités à y assister, ainsi que le personnel du Chelsea FC. L’Open Iftar sera organisé en collaboration avec le Ramadan Tent Project, une organisation caritative primée créée en 2013 et qui a pour mission de rassembler les communautés et de développer la compréhension du Ramadan.

Simon Taylor, responsable de la Chelsea Foundation, a déclaré: « Je suis ravi d’annoncer notre Open Iftar et nous sommes extrêmement fiers d’être le premier club de Premier League à le faire. Reconnaître le mois sacré de Ramadan est un aspect crucial de notre travail de promotion de la tolérance religieuse et j’ai hâte d’accueillir tout le monde le dimanche 26 mars », dit-il.

Rappelons que lors du précédent ramadan, c’était l’équipe de Blackburn (club de D2 anglaise) qui a ouvert ses portes pour accueillir la prière de l’Aid Al Fitr.