Rallye Aïcha des Gazelles : un duo d’architectes prend part à l’aventure

« Il faut un coup de folie pour bâtir un destin », disait Marguerite Yourcenar. C’est le mantra qui a toujours animé l’équipage 255 du Rallye Aicha des Gazelles composé de Hind Sebbani et Abla Bennouna, architectes associées dans la vie et futures gazelles.

Ce premier duo de femmes marocaines, 100 % architectes, s’apprête à participer à la 32e édition de l’iconique Rallye Aïcha des Gazelles du 6 au 18 mars 2023 prochain.

Un duo singulier et passionné pour une expérience unique

Hind Sebbani, diplômée de l’ESCP Paris, est tombée amoureuse de l’architecture à 36 ans et a tout quitté pour reprendre 6 ans d’études pour devenir Architecte d’État diplômée de l’école spéciale d’architecture de Paris (ESA). Quant à elle, Abla Bennouna, a mené contre vents et marrées des études d’architecture à Paris Val de Seine et de design à la prestigieuse École des arts décoratifs de Paris, avant de faire son habilitation à la maîtrise d’œuvre en 2020.

Leurs chemins se sont donc croisés en février 2020 grâce à une partition savamment orchestrée par le destin. Depuis, elles ont scellé leur union avec une belle aventure entrepreneuriale à travers la création de leur agence « donametice » : 1re agence d’architecture et de brand design au Maroc, spécialisée dans les marques-lieu.

Hind et Abla font désormais partie des 6 équipages marocains à partir à l’aventure, sur 190 équipages internationaux et porteront haut le drapeau du Maroc et celui de l’entrepreneuriat au féminin.

Un challenge de taille pour un dépassement de soi

Leur leitmotiv pour cette aventure : se lancer un défi pour aller au bout de soi-même, ouvrir une fenêtre hors du temps et du quotidien, trouver l’inspiration pour en inspirer d’autres. « Nous ressentons le besoin profond de forger une nouvelle dynamique qui propulse notre mental et nos limites vers d’autres horizons. Le rallye des gazelles est un défi taillé sur mesure pour notre duo de « créatrices entrepreneurs déterminées ! », confient Hind et Abla.

Leur force… la bienveillance.

Leur motivation… le leadership au féminin.

Leurs sources d’énergie : la pugnacité, l’inconnu, l’amour, le beau.

Un écosystème en béton pour une aventure pérenne

Pour l’équipe des « donas », la magie a opéré grâce à un extraordinaire écosystème de sponsors qu’elles ont pu mobiliser autour d’elles et qui partagent des valeurs similaires : celles du rayonnement des femmes et du dépassement de soi-même.

La fondation Orange Maroc a été la première entreprise à ouvrir le bal et à soutenir cette initiative 100 % féminine et audacieuse : « Nous sommes fiers de soutenir le talent et la persévérance féminine », déclare Hind LFAL, secrétaire générale d’Orange Maroc.