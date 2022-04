Rallye Aicha des Gazelles : retour sur la grande victoire de Dacia Duster

La 31e édition du Rallye Aicha des Gazelles a pris fin ce week-end dans la ville d’Essaouira. Dans la catégorie Crossover/SUV, la victoire est revenue pour la deuxième fois d’affilée à la paire marocaine Hajar El Bied/Malika Ajaha. Le triomphe de ce duo marocain est également celui de Dacia Duster qui demeure invaincue depuis 2017.

Clap de fin samedi sur cette 31e édition du Rallye Aicha des Gazelles dans la ville d’Essaouira. La remise de trophée aux participantes a connu la présence de plusieurs personnalités. Parmi elles, le prince Albert II de Monaco, André Azoulay, conseiller du Roi et Président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, Christine Lagarde, Directrice générale de la Banque Centrale Européenne, Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Economie et des Finances, Fatima-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Adil El Maliki, gouverneur de la province, Adel El Fakir directeur général de l’ONMT et Tarik Ottmani, président du conseil de la commune d’Essaouira.

La victoire est revenue à la paire Hajar El Bied/ Malika Ajaha dans la catégorie Crossover/SUV. « Nous sommes tellement fières de ce que nous avons accompli. Nous avons tout donné dès le premier jour et nous avons réussi notre défi : gagner le Rallye Aicha des Gazelles en Duster pour la deuxième fois consécutive et hisser le drapeau marocain ». ont déclaré Hajar et Malika.

Pour les deux championnes, l’ambition était de gagner mais surtout de se montrer solidaires avec toutes les participantes : «Ces 9 jours d’épreuves étaient intenses, éprouvantes, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, nous avions évidemment comme objectif de gagner, mais aussi venir en aide aux autres participantes quand elles en avaient besoin : le Rallye est avant tout une aventure humaine… la solidarité est une valeur que nous défendons plus que tout ».

L’hommage à Dacia

Hajar El Bied et Malika Ajaha affirment que rien n’aurait été possible sans le soutien de leurs partenaires, notamment Dacia : « Notre 3ème gazelle, Dacia Duster, a démontré qu’elle a tous les atouts pour relever les challenges de ce Rallye et permet les franchissements ! Nous sommes heureuse de cette deuxième victoire en tant que marocaine et nous sommes tellement reconnaissante du soutien de nos Sponsors : Dacia Maroc, Dacia Financial Services, Motrio et Axa Assurances Maroc ».

En effet, le Duster est réputé pour être un compagnon de route robuste capable de franchir tous les obstacles du Rallye : Dunes de Sable, herbes à chameaux, choux fleurs. Dans cette édition, comme dans les éditions précédentes, cet authentique 4X4 a permis de braver les tempêtes de sable et d’avancer sur les routes hors-piste. Sa garde au sol élevée facilite les franchissements quels que soient les paysages traversés.

Aujourd’hui, Dacia est plus que jamais moderne et en phase avec son époque. La marque revendique la recette qui a fait son succès : garantir un rapport prix-valeur imbattable pour tous ses véhicules et rendre la mobilité accessible à tous.

Dès Septembre 2021, Dacia a amorcé le renouvellement de sa gamme au Maroc et accélère ainsi son attractivité. La gamme entièrement renouvelée prouve ce statut avec les récents lancements au Maroc de Nouveau Dacia Sandero Streetway, Nouveau Dacia Sandero Stepway, Nouveau Dacia Duster et Nouvelle Dacia Logan. Des véhicules qui arborent un design moderne et des équipements technologiques inédits. Cette évolution de son image renforce son esprit plus cool et plus outdoor, tout en restant accessible et centrée sur l’essentiel. Elle devient synonyme d’évasion pour permettre à ses clients de vivre des expériences uniques, vraies, simples.