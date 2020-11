Raja: Ziyat refuse de revenir sur sa démission

Jawad Ziyat a refusé de revenir sur sa démission même après une réunion avec des adhérents du club, qui lui ont demandé de continuer à présider aux destinées des Verts.

Des sources de Le Site Info indiquent que lors de cette réunion, Ziyat a insisté sur le fait que sa décision était irrévocable.

Il était également question de reporter l’Assemblée générale du Raja pour pouvoir désigner un nouveau président. C’est Ziyat qui doit fixer une nouvelle date au lieu du 3 décembre qui était prévu initialement.

On rappelle que les adhérents du Raja de Casablanca avaient refusé, à l’issue d’une réunion tenue par visioconférence, la démission de Ziyat, et estimé que le moment était inadéquat pour ce départ qui en a surpris plus d’un.

Ziyat avait estimé avoir accompli la mission pour laquelle il a été élu à la tête du Raja: la réorganisation du club.

S.H.