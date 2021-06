Raja-Wydad: voici la date du derby casablancais

La ligue nationale de football professionnel a révélé la date du derby entre le Wydad et le Raja de Casablanca, dans le cadre des matches retour de la Botola pro.

Selon le calendrier des prochaines rencontres, établi par la ligue, le match tant attendu aura lieu le 3 juillet à 21h30, et comptera pour la 25e journée de la Botola. Pour rappel, la dernière rencontre entre les deux équipes s’est soldée par une victoire du Wydad (2-0).

À noter que les deux équipes occupent actuellement les deux premières places du championnat. Et la course est serrée entre le Wydad, premier avec 44 points, et le Raja, deuxième avec 42 points.

M.F.