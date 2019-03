Raja-WAC: le derby aura bien lieu à Abu Dhabi

Le derby de gala Raja-WAC, prévu le 22 mars prochain, au stade Mohamed Bin Zayed à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, sera finalement reporté et non pas annulé.

En effet, le Conseil sportif d’Abu Dhabi a annoncé, ce lundi 18 mars, que le derby aura bel et bien lieu, mais qu’il sera ajourné à une date ultérieure à la demande de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et celle des deux clubs bidaouis, à savoir le RCA et le Wydad.

L’instance sportive émiratie précise également que la date qui avait été fixée pour la tenue du match, le 22 mars, coïncide avec le choc des Lions face au Malawi. De plus, le Conseil souligne que l’équipe nationale marocaine a un agenda très chargé et devra également affronter l’Argentine le 26 mars.

Par ailleurs, le Conseil ajoute que ce derby gala sera reprogrammé plus tard en cours d’année.

Rappelons que le comité d’organisation de ce duel a fait une belle offre financière aux deux clubs pour les convaincre de participer à cette rencontre. Le vainqueur empochera la somme de 2 millions de dirhams et le perdant 1.5 millions de dirhams, avait appris Le Site Info de source sûres.

A noter que les Émirats arabes unis ont abrité plusieurs derbys arabes tels le choc égyptien Al Ahly-Zamalek ou encore le derby soudanais Al Ahly-Maraikh.

Le 125e derby ayant opposé le Raja et le Wydad, le 6 janvier dernier, au grand stade de Marrakech, a été remporté par les Rouges (1-0). Ismail El Haddad avait offert la victoire au WAC en inscrivant le seul but de la rencontre à la 78ème minute.

