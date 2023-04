Raja-WAC: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Botola)

Les yeux des amateurs du football marocain seront braqués, ce mercredi, sur le derby casablancais entre le Raja et le Wydad, prévu en nocturne (22h00) sur la pelouse du complexe sportif Mohammed V de Casablanca, pour le compte de la 21è journée de la Botola Pro D1 « Inwi » de football.

Le Raja reçoit son rival éternel à l’occasion du 134è derby de la capitale économique du Royaume, dans un match qui promet tant, d’autant plus que les deux protagonistes sont déterminés à engranger les trois points en jeu et livrer une prestation qui honore leur rang.

Il s’agit d’une occasion en or pour les Rajaouis afin de conserver leur place dans le peloton de tête, alors que les Wydadis (2è/42 pts) auront en ligne de mire le fauteuil de leader et mettre plus de pression sur l’AS FAR (1er/44 pts).

Les hommes de l’entraineur Juan Carlos Garrido disputeront cette rencontre cruciale avec un moral au beau fixe après avoir assuré leur qualification aux quarts de finale de la Ligue des Champions d’Afrique. Même constat du côté du Raja, qui a, lui aussi, dominé les débats dans sa poule africaine avant de décrocher tranquillement son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Les protégés de l’entraineur tunisien Mondher Lekbaier tenteront de se relancer dans la course au titre grâce à ce derby, alors que les Rouge et blanc, euphoriques après leur victoire face à la Jeunesse Kabylie (3-0) en Ligue des Champions, essayeront de signer un 13è succès de la saison.

Dans ce sens, le capitaine du WAC, Yahya Jabrane a assuré que la victoire lors de ce derby permettra au club de garder le contact avec le fauteuil de leader et guetter un faux pas de la formation militaire qui recevra le Chabab Mohammedia, jeudi prochain.

De son côté, Zouhair El Moutaraji a indiqué que « le derby a un goût particulier. Nous allons nous préparer pour ce match comme il se doit afin d’offrir la joie à notre large public ».

Même son de cloche chez le défenseur du WAC, Arsène Zola, qui a estimé que « le derby n’est qu’un match à trois points, mais cela n’empêche que les joueurs doivent faire montre de concentration maximale afin de défendre leur titre », avant de lancer « les derbys se gagnent et ne se jouent pas ».

A l’aller, le WAC s’était imposé 2-1 face à son rival éternel du Raja.

Le coup d’envoi du derby sera donné à 22h. Le match sera retransmis sur Arryadia.

S.L.