Raja Vs WAC: regardez le match en direct (LIVE)

Le Raja de Casablanca croisera le fer dimanche avec le Wydad de Casablanca pour le compte de la 10ème journée de la Botola. Un mois après la remontada historique des Verts lors des huitièmes de finale de la Coupe Mohammed VI, ce derby aura un goût de revanche pour le WAC qui cherchera la victoire pour faire plaisir à leurs supporters.

Une victoire qui permettra aux poulains de Zoran de rester leader de la Botola, avec 8 points d’avance sur le Raja.

Les Verts, de leur côté, ont la forme et viennent de s’imposer face au HUSA qui, pourtant, n’a perdu aucun match depuis le début du championnat. En plus, les Hommes de Sellami seront au complet avec le retour de Abdelilah Hafidi et feront des pieds et des mains pour rafler les trois points de la victoire.

Le Raja devrait d’ailleurs profiter de cet avantage puisque le Wydad sera privé de quelques joueurs clés de son effectif comme Yahya Jabrane, Michael Babatunde, Salaheddine Saidi ou encore Cheikh Comara.

Le coup d’envoi de cette rencontre qui aura lieu au complexe Mohammed V, sera donné à 15 heures. Le match sera diffusé sur beIN Sport HD, Al Aoula et Arryadia.

LE LIVE A PARTIR DE 15H

N.M.