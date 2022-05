Raja: voici pourquoi Anis Mahfoud refuse de démissionner

Le président du Raja de Casablanca, Anis Mahfoud refuse, pour l’heure, de présenter sa démission et invoque plusieurs raisons à cela.

Ainsi, selon une source de Le Site info, de nombreux dossiers sur la table incitent le président du club des Verts à continuer à exercer ses prérogatives, en attendant la décision se rapportant à la date de la tenue d’une Assemblée générale extraordinaire.

Aux supporters du Raja, Anis Mahfoud a d’abord invoqué, comme raison, le fait que l’équipe des Verts est parmi les prétendantes au titre de champion de la Botola Pro et que le Raja et son entraîneur Rachid Taoussi ont le plus grand besoin de soutien afin d’atteindre le but escompté.

De même que parmi les raisons à ce qu’il reste aux affaires, le président a cité le transfert de certains joueurs, particulièrement l’étude du dossier de Abdelilah Madkour, pressenti fortement pour Angers Sporting Club de l’Ouest (France).

A ce propos, la même source a précisé qu’Anis Mahfoud est au courant du moindre détail concernant le transfert de Madkour, en sus qu’il est l’une des parties prenants aux négociations, ce qui signifie sa présence aux commandes du Raja jusqu’à la fin des compétions de la Botola Pro, en juillet prochain.

En plus du cas Abdelilah Madkour, il y a également ceux du gardien de but, Amir El Haddaoui, et de l’attaquant Soufiane Benjdida, convoités par des clubs français et belges, sous les conseils de l’ancien entraîneur du Raja, Marc Wilmots.

Cependant, de nombreux adhérents s’opposent à ce que le président actuel s’occupe des dossiers de prolongation de joueurs dont le contrat est à son terme et du transfert de plusieurs autres joueurs, entre autres affaires concernant le Raja.

