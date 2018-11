Raja-Vita Club: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Finale CAF)

Quinze ans après un premier sacre en Coupe de la CAF après en avoir écarté les Camerounais du Coton sports Garoua, le Raja se mesurera dimanche 25 novembre en une autre finale aller aux Congolais du Vita Club, une formation autrement redoutable. C’est le Complexe sportif Mohammed V qui soit dit en passant, affiche déjà complet (tous les tickets vendus) qui abritera cette rencontre qu’attend le peuple rajaoui en particulier et les sportifs marocains en général.

Les Verts ont là, une belle opportunité de brandir une seconde fois la timbale tant convoitée. Certes, nous n’en sommes qu’au premier acte, le prochain se déroulant le dimanche 2 décembre dans la capitale Kinshasa, au mythique Stade des Martyrs dont le football marocain a tant souffert. Mais n’empêche, le football a ce charme singulier de ne pas être une science exacte.

Bref, sur la pelouse endolorie car trop sollicitée par les crampons ces derniers temps, d’un autre complexe tout autant mythique sinon plus, les Verts se présenteront, une fois n’est pas coutume, au complet de par une infirmerie déserte. Juan Carlos Garido pourra donc compter sur sa troupe et bâtir son meilleur onze de départ. Seule crainte chez le Coach espagnol, les biscuits. Eh oui ils sont, pas moins de la moitié de l’équipe rajaouie, et non des moindres, à être sous le coup d’un jaune et d’une suspension pour Kinshasa (Hadraf, El Ouarfli le Libyen, le capitaine Badr Banoun, le milieu Mabidi et Bahi).

Qu’à cela ne tienne ! on peut faire confiance aux Verts qui en de telles circonstances ne nous ont jamais déçu en dépit d’un effectif moins expérimenté voire étoffé en la matière que son vis-à-vis qui sur le papier part largement favori.

Justement à ce propos le coach des ” bana vea”, Florent Ibengequi et son ensemble qui sont à Casablanca depuis lundi, a encore en travers de la gorge le sacre raté en Ligue des Champions 2014. Aussi, il est fort désireux de prendre sa revanche sur le sort. Il se méfie du football national car malmené en cela en phase de poule de la Coupe de la CAF par le DHJ et s’est voulu modeste face à la presse de son pays, la RDC. ‘’ nous allons nous lâcher, pour ne rien regretter’’ tandis que son capitaine Munganga déclarait” c’est un vrai plaisir de jouer cette finale… Nous devons la remporter, ce qui nous fera du bien dans nos carrières…”Au Raja aussi.

Enfin, contrairement à ce qui avait été annoncé, ce ne sera pas le Gambien Bakary Gassama qui officiera la rencontre mais le jeune prodige sénégalais Maguette Ndiaye.

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 20 heures. Elle sera retransmise sur beIn Sports 6.

M.J.K