Raja: un joueur d’Al Ahly dans le viseur de Patrice Carteron

Quelques jours après avoir pris les commandes du Raja, Patrice Carteron, veut faire appel à son ex-joueur du TP Mazembe (Congo) et d’Al Ahly (Egypte), l’international malien Salif Coulibaly.

En effet, le défenseur des Aigles vient de résilier son contrat avec la formation égyptienne. Les dirigeants du Raja veulent tirer profit de la situation pour l’attirer dans leurs filets. Après ses blessures répétitives, le Libyen Sanad Al Ouarfali, n’arrive toujours pas à convaincre le technicien français des Verts.

Carteron a besoin de renforcer de plus en plus son secteur défensif, en recrutant Coulibaly. Ce dernier aurait donné son accord de principe et son transfert n’est qu’une question de temps.

K.B