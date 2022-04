Raja: Taoussi en colère contre ces joueurs

L’entraîneur du Raja de Casablanca, Rachid Taoussi, n’est pas satisfait de trois joueurs lors des dernières séances d’entraînement.

Selon une source de Le Site info, il s’agit de Zakaria Habti, Beni Badinanga et Kadima Kabango.

D’après notre source, Taoussi a reproché à Habti son manque d’esprit d’équipe et son jeu grandement individuel, l’appelant à jouer de manière plus « réaliste » pour avoir une chance de titularisation.

Taoussi a précisé au joueur que les dribbles ne sont pas nécessaires, et qu’il devrait démontrer d’autres compétences comme faire des passes à ses coéquipiers, lui soulignant également que le Raja a besoin d’un passeur et d’un buteur décisif et non d’un dribbleur.

Quant à Badinanga et Kabango, l’entraîneur les a appelé a plus d’application aux entraînements et à limiter l’usage des réseaux sociaux.

M.F.