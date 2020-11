Raja: Sellami souhaite se passer de certains joueurs

L’entraîneur de Raja de Casablanca, Jamal Sellami, souhaite réduire l’effectif de l’équipe, suite au retour des joueurs prêtés, et aux recrutements de Marouane Hadhoudi et de Noah Saadaoui.

Selon une source de Le Site info, Sellami devrait bientôt annoncer à certains joueurs qu’il se passera de leurs services. La source ajoute que l’entraîneur se base sur les dernières séances d’entrainement pour déterminer ceux qui devront quitter l’équipe.

Notre source ajoute que Sellami pourrait se passer de certains joueurs titulaires en raison de leur faible rendu dans la plupart des matchs. Selon certaines rumeurs, Sellami souhaite se séparer d’Omar Boutayeb, Fabrice Ngah et Abdeljalil Jbira à cause de leurs blessures répétitives et de la baisse de niveau.

M.F.