Raja: Sellami fait une promesse aux supporters

L’entraîneur du Raja de Casablanca, Jamal Sellami, a promis que ses joueurs feront le maximum au Caire face au Zamalek égyptien pour décrocher la qualification.

Lors d’une déclaration à la presse, Sellami a affirmé que l’équipe est prête, malgré le fait que le coronavirus a maintenu les joueurs loin des entraînements. « Nous allons pallier le manque de préparation physique par notre combativité et nous donnerons le maximum » a-t-il déclaré. Et de poursuivre : « Les matchs décisifs ne sont pas soumis à la logique. Nous avons des joueurs expérimentés et capables de changer le résultat. Nous allons marquer des buts contre le Zamalek au Caire et décrocher la qualification. Je promet aux supporters un match historique comme en 2006 ».

A noter que le Raja affronte le Zamalek mercredi pour le compte de la demi-finale retour de la ligue des champions. Le match allé s’est soldé par une défaite du Raja (1-0) au stade Mohammed V de Casablanca.

M.F.