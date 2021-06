Raja: Rahimi dément les dernières rumeurs (PHOTO)

L’attaquant du Raja de Casablanca, Soufiane Rahimi, a rejeté en bloc les rumeurs selon lesquelles il serait en contact avec le club égyptien d’Al Ahly, pour un éventuel transfert lors du prochain mercato.

Dans une story sur son compte Instagram, Rahimi a démenti ces rumeurs, soulignant qu’il est pour l’instant focalisé sur les compétitions actuelles avec le Raja. « Je démens catégoriquement ce qui m’a été attribué après la fin du match d’hier (contre Pyramids, ndlr). Je vous affirme que je n’ai parlé à aucun journaliste après la fin de la rencontre », a-t-il écrit.

Et d’ajouter: « J’en profite également pour démentir tout ce qui a été dit lors des dernières semaines au sujet de mon avenir. Je suis un joueur du Raja et j’aime et je respecte ce précieux maillot ainsi que les supporters rajaouis… Je suis concentré sur les défis actuels. Dima Raja ».

À noter que selon des médias égyptiens, le joueur était parvenu à un accord de principe avec Al Ahly dans la perspective d’un éventuel transfert.

