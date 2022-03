Raja: quel avenir pour Zniti et Habti ? (VIDÉO)

Le porte-parole du Raja de Casablanca Abdelilah Ibrahimi a fait des révélations sur les nouvelles acquisitions du club, ainsi que sur l’avenir des joueurs Zakaria Habti et Anas Zniti, dont le contrats expirent en fin de saison.

Lors de son passage à l’émission « Tak tik » sur Horizon TV, Ibrahimi a déclaré : « Je pense que les recrutements étaient rationnels et visaient à combler les positions en manque. Et c’est finalement la performance sur la pelouse qui fait la différence. Même si certains joueurs manquent de compétitivité, comme Badibanga ou Boutouil, qui souffrait d’une blessure mais qui est maintenant prêt. Le reste des joueurs sont en forme », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter, concernant la situation de Zakaria Habti : « Pour nous, cette affaire appartient au passé. C’était une dispute normale entre le joueur et l’ancien entraîneur Marc Wilmots. Nous sommes une famille. Habti est un joueur d’avenir pour l’équipe du Raja et nous lui souhaitons une belle carrière ».

Concernant le portier Anas Zniti, Ibrahimi a déclaré : « Zniti est un pilier de l’équipe et nous sommes satisfaits de son retour de blessure. Et cette concurrence entre gardiens de but est pour le bien de l’équipe. Jusqu’à présent, le bureau a entamé des négociations avec certains joueurs pour renouveler les contrats, et se réunira bientôt avec les autres ».

M.F.