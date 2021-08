Raja: première réaction de Soufiane Rahimi après son départ

L’attaquant Soufiane Rahimi a officiellement quitté le Raja de Casablanca vers le club émirati d’Al Aïn, dans le cadre d’une transaction de 3 millions de dollars.

Au micro d’Arriyadia, Rahimi est revenu sur ce transfert et sur ses détails, exprimant sa gratitude envers le Raja et ses supporters. « C’est un sentiment difficile que de quitter mon équipe de cœur, et le club où j’ai grandi et au sein duquel j’ai évolué. Mais grâce à Dieu, j’y ai passé de belles années, couronnées par plusieurs titres au niveau national et continental », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « A cette occasion, je voudrais remercier les supporters du Raja pour leur confiance et leur support tout au long de la période que j’ai passée avec le club. Maintenant, je vais rejoindre Al-Aïn, qui est également un grand club au niveau asiatique ».

Rahimi précise que son choix a été influencé par d’anciens joueurs du club émirati, ainsi que des membres de sa famille.

Notons que le contrat de Rahimi avec son nouveau club s’étale sur 4 ans. Le transfert ne sera opérationnel qu’après la finale du Championnat des clubs arabes prévue le 21 août à Rabat.

M.F.