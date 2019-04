Raja: Patrice Carteron s’exprime sur son avenir

Patrice Carteron restera-t-il à la tête du Raja Casablanca la saison prochaine ? Le doute plane toujours sur l’avenir de l’entraîneur des Verts.

A ce propos, le coach français a expliqué dans une interview accordée à la presse égyptienne que les responsables du Raja ne lui ont toujours pas parlé au sujet de la reconduction de son bail.

“Mon contrat avec le Raja se termine à la fin de la saison, et jusqu’à présent, aucun responsable du Raja ne m’a parlé de renouvellement. Cela ne me concerne pas pour le moment, surtout qu’il me reste encore beaucoup de temps”, a affirmé Carteron dans une interview à Al Watan Sport.

Et d’ajouter:”Je me concentre pour l’instant sur l’équipe et sur notre classement en Botola. Bien sûr, si quelqu’un me demande de renouveler mon contrat, j’y penserai sérieusement. Le public ici m’aime et me soutient beaucoup.”

Par ailleurs, l’entraîneur français a révélé que son rêve est de retourner à Al Ahly. “Retourner à Al Ahly me tente toujours, et j’espère revenir là-bas. L’atmosphère en Égypte et le climat sont très agréables. Tout le monde rêverait d’y travailler”, a confié le coach.

Rappelons que l’entraîneur du Raja Casablanca, Patrice Carteron, a fait des résultats positifs lors des derniers matchs des Verts, en remportant la Supercoupe d’Afrique aux dépens des Tunisiens de l’Espérance.

A.K.A.