Raja: Patrice Carteron, parti pour rester?

L’entraîneur du Raja, Patrice Carteron est parti pour rester. Les dirigeants du Raja souhaiteraient que le coach français reste à la tête des Verts, a appris Le Site Info de sources concordantes. En effet, Carteron serait sur le point de reconduire son contrat avec le Raja pour deux ans.

Et d’ajouter que le bureau dirigeant aurait accepté les conditions de l’entraîneur, à savoir le recrutement de cinq nouveaux joueurs et la conservation des piliers de l’équipe.

Notons que le coach français avait expliqué dans une interview accordée à la presse égyptienne que les responsables du Raja ne lui avaient toujours pas parlé au sujet de la reconduction de son bail.

“Mon contrat avec le Raja se termine à la fin de la saison, et jusqu’à présent, aucun responsable du Raja ne m’a parlé de renouvellement. Cela ne me concerne pas pour le moment, surtout qu’il me reste encore beaucoup de temps”, avait-il affirmé Carteron dans une interview à Al Watan Sport.

Et d’ajouter:”Je me concentre pour l’instant sur l’équipe et sur notre classement en Botola. Bien sûr, si quelqu’un me demande de renouveler mon contrat, j’y penserai sérieusement. Le public ici m’aime et me soutient beaucoup.”

Patrice Carteron, a fait des résultats positifs lors des derniers matchs des Verts et a remporté la Supercoupe d’Afrique aux dépens des Tunisiens de l’Espérance.

Aymane A.K. avec A.D.