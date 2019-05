Raja: Patrice Carteron déterminé à tout rafler (VIDÉO)

Le Raja de Casablanca vise grand. Le club a d’ores et déjà commencé à préparer la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’a fait savoir le technicien des Verts, Patrice Carteron. Le Français, qui a récemment renouvelé son bail, s’est montré optimiste et déterminé pour tout rafler avec les Aigles.

“J’ai décidé de poursuivre pour une année renouvelable. On aurait pu signer pour plus longtemps mais moi j’aime les défis et les challenges. En plus, il y a beaucoup de passion au sein du club. En interne, j’ai fixé des objectifs très élevés pour la saison prochaine. Je vais me donner à nouveau corps et âme pour permettre à ce club de signer son retour parmi les meilleurs en Afrique et je suis très heureux qu’on retrouve la Ligue des Champions”, a-t-il déclaré lors d’une interview livrée à Raja TV.

Deuxièmes du classement avec 49 points à trois journées de la fin, les Verts ont, en effet, décroché leur ticket pour la Ligue des Champions africaine. Le RCA placera la barre très haut l’année prochaine bien que Patrice Carteron sait que la tâche ne sera pas facile. Le Français compte renforcer son effectif et garder ses meilleurs éléments pour atteindre ses objectifs.

“Pour moi, le but c’est de recruter des joueurs de qualité qui vont apporter une plus-value, ou des joueurs d’avenir. Il faut savoir qu’aujourd’hui, on a les joueurs offensifs les plus efficaces et on a la meilleure attaque de la Botola. Pour moi, la priorité c’est de garder nos meilleurs éléments et d’apporter un plus avec des joueurs talentueux. Et j’ai surtout envie de laisser la place dans notre effectif aux jeunes qui sont en train de monter en puissance”, a-t-il indiqué.

Il est à noter que Carteron, qui a succédé, fin janvier, à Juan Carlos Garrido, est parvenu à remporter la Supercoupe d’Afrique avec le Raja en s’imposant face à l’Espérance de Tunis (vainqueur de la Ligue des Champions). Il a également mené le club casablancais vers une qualification en Ligue des Champions de la CAF après cinq années d’absence. Le coach français compte à son actif, avec le RCA, 10 victoires, 8 nuls et 3 défaites.

N.K