Raja-OCS: interpellations en masse après le match

Plusieurs individus ont été interpelés par la DGSN pour hooliganisme, suite à la rencontre ayant opposé ce dimanche le Raja de Casablanca à l’Olympique de Safi, pour le compte de la 1ère journée de la Botola.

12 policiers ont été blessés par des jets de pierres par certains hooligans et 23 personnes, dont des mineurs, ont été appréhendées par les forces de l’ordre pour différents actes de hooliganisme, de détention d’armes et de drogues et atteinte à la sûreté des citoyens.

Par ailleurs les éléments de la Direction Générale de la Sûreté Nationale ont réussi à appréhender 36 individus en possession de faux tickets et deux pour détention de fumigènes. De plus, une voiture a été immobilisée, au moment où les fouilles ont permis d’y saisir un couteau de grande taille et une arme contondante.

Tout ce beau monde (dont 5 mineurs) a été placé en garde à vue. Le Parquet général a ordonné l’ouverture d’une enquête pour différents motifs, dans le cadre de la lutte contre les actes de hooliganisme.

A.O.