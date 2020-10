Raja: nouveaux cas de covid-19

Le Raja de Casablanca a reçu, ce mardi, les résultats des derniers tests PCR du club, en quarantaine depuis près d’une semaine.

Selon une source de Le Site info, le club a enregistré deux nouveaux cas de covid et deux nouvelles guérisons. Le RCA avait annoncé le rétablissement de Mohamed Zrida, et espère compter plus de guérisons avant son voyage au Caire, vendredi prochain.

Rappelons que les autorités sanitaires de Casablanca avaient soumis le club à une quarantaine, suite à la propagation du covid-19 dans ses rangs. Le Raja affronte le Zamalek égyptien au Caire Dimanche prochain, dans le cadre de la demi-finale retour de la ligue des champions de la CAF. Le match allé s’était soldé par une défaite du Raja (0-1).

M.F.