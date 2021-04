Raja-Nkana: heure, chaîne… Tout ce qu’il faut savoir (Coupe de la CAF)

Le Raja de Casablanca accueille, ce mercredi soir, l’équipe Zambienne de Nkana, pour le compte de la 6e et dernières journée de la coupe de la CAF.

Le Raja a déjà garanti sa qualification en se classant en tête du groupe D, avec un record inégalé : 5 victoires, 0 défaites et 0 but encaissé. Les Verts entendent enregistrer leur sixième victoire sans encaisser de but et asseoir leur domination sur le groupe.

Les Zambiens, de leur côté, ont déjà quitté la compétition, suite à la qualification du club égyptien de Pyramids, mais tenteront de décrocher une victoire pour l’honneur. Le match aller contre les deux équipes s’était terminé sur une victoire du Raja (2-0).

Le match démarre ce mercredi à 21h au stade Mohammed V à Casablanca. Vous pouvez suivre le match sur BeIN Sports 4.

M.F.