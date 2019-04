Raja: Mouhcine Iajour s’est exprimé sur son avenir

Mouhcine Iajour n’a toujours pas renouvelé son contrat avec le Raja de Casablanca. L’avant-centre vedette des Verts a évoqué son avenir lors de son passage à l’émission “Al Match” sur Medi1 TV.

“Mon bail n’a toujours pas été renouvelé. Certes, je suis pisté par plusieurs clubs mais le Raja reste prioritaire”, a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: “Les discussions sont toujours en cours avec les dirigeants du club et nous devrions trouver un terrain d’entente qui me permettra de rester dans mon club natal”.

Notons que plusieurs rumeurs selon lesquelles le joueur aurait donné son accord pour le renouvellement de son bail avec le Raja de Casablanca, ont circulé ces dernier temps.

Contacté par Le Site Info, l’agent de Iajour avait balayé d’un revers de main ces fausses informations. “Il n’a toujours pas entamé les discussions avec ses dirigeants. Certains gens balancent ces rumeurs infondées pour le déstabiliser”, avait-il ajouté.

A noter que le contrat de Iajour court jusqu’en juin 2019. L’attaquant est pisté par plusieurs clubs de la Botola et du Golfe. Le comité du RCA espère renouveler avec sa vedette. Iajour occupe le deuxième rang des buteurs du championnat marocain avec 12 buts à deux réalisations de l’attaquant de la RSB, Kodjo Fo Doh Laba.

N.K.