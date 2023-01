Raja: Mondher Kebaier vers la porte de sortie ?

Suite aux mauvais résultats de l’équipe, dont le dernier match nul (0-0) contre l’OCK, les supporters du Raja de Casablanca, à l’instar d’ailleurs des joueurs, ont adressé de vives critiques à l’entraîneur tunisien, Mondher Kebaier.

Les ultras rajaouis n’ont donc pas hésité à porter la responsabilité de ces piètres résultats au coach, assurant qu’il est menacé de jeter l’éponge si les Verts continuent ainsi leurs prestations mitigées, voire très improductives.

Ils n’ont pas non plus manqué d’affirmer que son départ est souhaité, après la période suffisante qu’il a passée avec l’équipe, sans qu’aune amélioration n’ait été constatée dans la qualité de jeu et des résultats du Raja en Botola Pro.

Mondher Kebair n’a ainsi apporté aucune plus-value notable à l’équipe, ont asséné les supporters, qui ont affirmé que si la même situation perdurait, sa présence au Complexe de l’Osasis ne serait plus de mise. Et ce, « surtout si même avec de nouvelles recrues, la situation resterait dans l’état », ont-ils également précisé.

Notons, par ailleurs, que le Raja occupe provisoirement, pour l’heure, la 6ème position dans le classement de la Botola Pro, avec 11 points points dans son escarcelle, acquis par 3 victoires, 2 défaites et 5 matchs nuls.

L.A.