Raja : Mondher Kebaier content de la progression d’un de ses joueurs

Le Raja Casablanca affronte ce samedi le club tanzanien Simba pour le compte de la deuxième journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Pour ce match, Mondher Kebaier, entraîneur tunisien des Verts peut compter sur le retour en forme de l’un de ses joueurs. Il s’agit de l’attaquant Hamza Khabba.

Auteur d’un but et d’une passe décisive lors de la première journée de la Champions league (victoire 5-0 contre les Vipers d’Ouganda), Hamza est en forme et cherchera à trouver la faille dans la défense de Simba samedi prochain au National Stadium de Dar Essalam.

Mis à part sa prestation en Coupe d’Afrique, l’ex-joueur de l’AS FAR et de l’OCS a également marqué deux buts et délivré 3 passes décisives en championnat national. Prêté par le club Koweïtien d’Al Arabi au Raja Casablanca jusqu’en juin 2023, Hamza Khaba (26 ans) a une valeur marchande actuelle de 550.000 d’euros.