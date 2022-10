Raja: Mohsine Moutaouali saisit la commission des litiges de la FRMF

L’ex-capitaine des Verts, Mouhcine Moutaouali, a décidé d’avoir recours à la Commission des litiges de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), après le retard de l’encaissement du reliquat de son salaire sur lequel il s’était mis d’accord avec le Bureau dirigeant du Raja de Casablanca, après avoir quitté l’équipe.

Selon une source concordante de Le Site info, cette décision n’a été prise par le footballeur qu’après que la date prévue avec les dirigeants rajaouis, afin que Moutaouali reçoive son dû, a été largement dépassée.

Auparavant, le joueur s’était contenté d’attendre patiemment, mais l’attente a été très longue et le délai prévu afin qu’il perçoive une partie de son dû, dont le montant total est estimé à 400 millions de centimes, est déjà passé, a souligné la même source. Celle ci a également précisé que Moutaouali désire que ce différend avec son ancien club finisse sans que cela prenne d’autres dimensions.

Par ailleurs, en sus de ses démêlés financiers avec Mouhcine Moutaouali, le Bureau dirigeant voit les crises du club s’accumuler, ces deniers temps. Ceci, avec les sanctions infligées par le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour des différends avec des bureaux précédents du Raja et le départ de l’équipe de joueurs-vedettes sans que ceux-ci aient reçu la totalité de leurs émoluments.

Ou encore, le non renouvellement du contrat d’un joueur, sans que ce dernier ne perçoive les indemnités qui lui sont dues, comme c’est le cas pour Said Azeroual.

M.R.