Raja: Mohamed Nahiri sur la sellette

Mohamed Nahiri sera-t-il bientôt éjecté du Raja de Casablanca ? Aziz El Badraoui semble, en effet, décidé à se passer des services de l’ailier qui a un contrat de trois ans avec les Verts.

Selon une source de Le Site info, le nouveau président du club est en colère contre le joueur à cause de ses sorties médiatiques pour le moins déplacées et ses absences non justifiées des entraînements.

Et d’ajouter qu’El Badraoui s’apprête à vendre Nahiri lors du prochain mercato.

A noter que le joueur était titulaire face à l’OCS pour le compte de la 27ème journée de la Botola malgré son absence des entraînements. Il a également provoqué la colère des supporters du Raja en humiliant les équipes adverses lors de ses déclarations à la presse.

Rappelons que le Raja de Casablanca a été dominé à domicile par l’Olympic de Safi par trois buts à deux. À la suite de cette rencontre, le RCA, 53 points, se maintient à la deuxième place, à six points du leader, le Wydad de Casablanca, qui s’est imposé à l’extérieur face à la Renaissance sportive de Berkane (0-1).

