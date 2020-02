Raja-Mazembe: à quelle heure et sur quelles chaînes ? (Champions League)

Le Raja de Casablanca croise le fer ce vendredi avec le TP Mazembe pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des champions.

Aux dernières nouvelles, le coach Jamal Sellami pourra récupérer certains des piliers de l’équipe, à savoir le distillateur du jeu et passeur décisif Abdelilah Hafidi, les milieux de terrain Fabrice Ngoma et Ayoub Nanah, ainsi que le latéral Omar Boutayeb. Des doutes persistent sur la possible participation du maestro Mohcine Metouali, dont la présence sera une source de motivation supplémentaire pour ses coéquipiers et les supporters.

Face à des Corbeaux de Lubumbashi intraitables à domicile, le Raja se devra de faire le break dès la première manche. Pour ce faire, Sellami devra impérativement résoudre le problème récurrent de l’inefficacité de ses attaquants, fatale en demi-finale aller (0-1) de la Coupe Mohammed VI des clubs arabes chez les Égyptiens d’Al Ismaily.

Le Tout-Puissant Mazembe, de son côté, a repris du poil de la bête avec le désir ardent de faire oublier les déconvenues de ses dernières campagnes en Ligue des Champions, dont il détient 5 couronnes.

Le coup d’envoi de cette rencontre, qui sera disputée au complexe Mohammed VI, sera donné à 20 heures. Le match sera retransmis sur beIN Sports HD1 et Arryadia TNT.

N.M.