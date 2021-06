Raja: Malango tranche au sujet de son avenir

L’attaquant congolais du Raja de Casablanca, Ben Malango, a mis fin aux spéculations au sujet d’un éventuel transfert au Zamalek.

Dans des propos recueillis par la chaîne égyptienne On Time Sports, le Congolais a reconnu que le Zamalek est une grande équipe, mais souligne qu’il ne pense pas à quitter le Raja actuellement. « Je n’ai reçu aucune offre de la part du Zamalek, et je suis encore lié au Raja », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Ce qui me préoccupe actuellement, c’est les compétitions que je dispute dans les rangs du Raja. J’espère contribuer à un sacre en coupe de la CAF et en Botola Pro ».

À noter que le Raja s’est contenté d’un match nul au Caire en demi-finale aller de la coupe de la CAF, contre l’équipe égyptienne de Pyramids.

M.F.