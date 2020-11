Raja: les supporters réclament de nouveaux recrutements

Les supporters du Raja de Casablanca ont entamé une vaste campagne, sur les réseaux sociaux, afin de pousser la direction du club à recruter de nouveaux joueurs.

Les supporters du club sont unanimes sur le fait que le club a besoin de sang neuf pour la prochaine saison. Et tous soulignent que le Raja souffrait, la saison passée, d’un manque de remplaçants, qui devenait nettement visible quand des joueurs principaux étaient absents.

Les Rajaouis estiment que les recrutements de Marouane Hadhoudi et Noah Sadaoui sont insuffisants et ne pallieront pas l’absence de Badr Benoun. Ils appellent ainsi la direction du Raja à recruter en urgence plus de joueurs afin renforcer l’équipe, soulignant que la crise financière n’est pas une excuse pour ne plus signer de contrats.

M.F.