Raja: les supporters manifestent contre la direction (VIDEO)

Les supporters du Raja de Casablanca sont descendus dans la rue, le jeudi après-midi, 22 Juillet, afin de protester contre la situation financière désastreuse du club, et sa gestion par la direction.

Comme constaté par la caméra de Le Site info, une foule immense de supporters rajaouis s’est rassemblée devant le complexe de l’Oasis, brandissant des slogans appelant au départ du bureau de direction et à la recherche de solutions à la crise financière que connaît le club des Verts.

« Le but de cette manifestation est de dénoncer la situation insalubre que connait le club depuis 2014, sous les commandes de Boudrika, d’abord, puis de Hasbane, jusqu’à la direction actuelle », a déclaré un supporter au micro de Le Site info.

Et d’ajouter: « La direction actuelle n’a pas réussi à gérer le dossier des litiges, et l’affaire est allée au-delà d’une simple crise financière pour se transformer en crise sportive. L’équipe n’a même plus de directeur sportif ou technique pour gérer ses affaires et assister le staff technique ».

