Raja: les supporters en colère contre Wilmots et Mahfoud

La défaite du Raja de Casablanca, mardi soir, contre l’Olympique de Safi a suscité la colère des supporters, qui ont tenu le président Anis Mahfoud responsable.

Sur les réseaux sociaux, les supporters ont été quasiment unanimes sur le fait que l’entraîneur belge Marc Wilmots a donné des indicateurs négatifs et inquiétants lors de ses deux premiers matches.

Les fans ont notamment exprimé leur étonnement devant la composition de l’entraîneur pour le match, ainsi que ses choix et ses changements, considérant que ce sont les causes directes de la défaite, qui éloigne le Raja de plus en plus de la course au titre.

Nombre de supporters ont jugé le projet sportif d’Anis Mahfoud, voué à l’échec dès la première défaite subie par les Verts, estimant que les choix de l’entraîneur n’étaient pas logiques et que le moment de changer d’entraîneur n’était pas opportun, déplorant ainsi le départ du Tunisien Lasaad Chebbi.

M.F.