Raja: les supporters en colère contre Moutouali (PHOTO)

Le capitaine du Raja de Casablanca, Mouhsine Moutouali, a suscité la colère des supporters du club à cause d’une photo publiée sur son compte Instagram.

Le joueur a publié une photo de lui participant à un match dans un terrain de proximité. Et ce, au lendemain de la défaite du Raja au derby contre le Wydad et deux jours seulement avant le match contre le Hassania d’Agadir.

Les supporters ont considéré cela comme une insouciance inexcusable de la part du capitaine, appelant les dirigeants des Verts à le sanctionner, d’autant plus qu’il s’agit d’une période sensible et importante de la saison.

D’autres ont considéré que Moutouali ne se soucie pas de l’équipe et de la dure défaite au derby (2-1), passant du bon temps et ne montrant aucun regret ou tristesse vis-à-vis du résultat.

M.F.