Raja: les supporters en colère après le départ de Malango et Rahimi

Le Raja de Casablanca a dû sacrifier sa force de frappe afin de renflouer ses caisses au mercato actuel. Soufiane Rahimi et Ben Malango ont tous les deux quitté le club vers les Émirats Arabes Unis, respectivement à Al-Aïn FC et Sharjah FC.

Ces transferts devraient rapporter au Raja près de 60 millions de dirhams, mais le club se retrouvera privé de ses meilleurs joueurs, au grand dam des supporters. En effet, ces derniers sont très en colère contre la direction du Raja pour avoir laissé partir les piliers de l’équipe.

Les supporters n’étaient pas contre le départ d’un joueur, afin de renflouer les caisses et sortir de la crise financière, mais le départ du duo offensif a profondément déçu et attristé les supporters, qui ont exprimé, sur les réseaux sociaux, leur colère contre la direction. D’autant plus que les Rajaouis veulent voir leur équipe concourir pour la Botola Pro et pour la Ligue des Champions d’Afrique.

Notons que le Raja prolongera avec le gardien Anas Zniti, et devrait accueillir dans ses rangs l’ancien défenseur du Wydad Mohamed Nahiri.

