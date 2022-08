Raja: les promesses d’El Badraoui aux supporters

Le nouveau président du Raja de Casablanca a affirmé être en mesure de concrétiser toutes les mesures et décisions sur lesquelles il s’était mis en parfait accord avec les supporters des Verts et qu’il leur a solennellement promises.

Via son compte officiel sur le réseau social Instagram, Aziz El Badraoui a en effet annoncé à ses followers la tenue d’une réunion avec les membres du Bureau du direction du club, mardi prochain, 16 août courant. L’offre du jour comportera la question des cartes d’adhésion, dans les plus brefs délais, ainsi que l’élargissement du nombre des adhérents « afin de garantir la représentativité du plus grand nombre de supporters aussi du Parlement du club ».

Ceci, en sus de la revue en baisse du prix des adhésions en vue que davantage de supporters puissent participer à la direction du club, a promis le président du Raja de Casablanca. Aziz El Badraoui a également précisé que toute l’action qu’il compte entreprendre est une sorte de « guerre mondiale » (sic), tout en citant l’expression arabe qui est équivalente au dicton: « Chose promise, chose due! ».

A noter que le président de la RCA a signé plusieurs accords concernant le mercato estival et ce, pour pourvoir à plusieurs postes, en contrepartie de se passer d’autres joueurs, parmi lesquels Mohsine Moutouali dont le contrat n’a pas été renouvelé.*

